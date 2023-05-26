В Уссурийский заповедник переселили первых двух леопардов

Они исчезли с этой территории более 50 лет назад

ТАСС, 26 мая. Ученые переселили двух первых леопардов из национального парка "Земля леопарда" в Уссурийский заповедник в Приморском крае - места, откуда эти животные исчезли более 50 лет назад. Это первый в мире подобный опыт, сообщила в пятницу пресс-служба нацпарка.

"Адам и Ева" Уссурийского заповедника - молодые самка и самец в возрасте около двух лет. Хищница зарегистрирована в базе данных "Земли леопарда" под номером Leo 284F, самец - Leo 270M. Первые животные поочередно перемещены без вреда для здоровья. Выпуск проведен "мягким способом", при котором они в состоянии сна были оставлены в специальном вольере, а затем самостоятельно покинули его без присутствия людей. Так минимизируется стрессовый фактор для зверя. При этом за всеми передвижениями леопардов наблюдают с помощью спутниковых ошейников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высокая плотность копытных в заповеднике и его окрестностях позволит леопардам обосноваться. Это первый в мире подобный проект по перемещению дальневосточных леопардов - благодаря этому они смогли вернуться на территорию, с которой исчезли более 50 лет назад. Переселять именно таким образом животных пришлось из-за того, что естественное расселение на восток существенно затруднено. Там есть несколько препятствий - автотрасса Владивосток - Хабаровск, поселки вдоль нее, пойма реки Раздольной.

Планируется, что в ближайшее время в заповедник выпустят еще одного леопарда - самца Leo 260M, который был спасен в 2022 году. В специальном вольере он благополучно восстановил свои силы и прошел реабилитацию, успешно освоил навыки охоты на крупную добычу и сейчас содержится в Центре реабилитации. Всего для восстановления ареала запланировано переселение не менее шести взрослых особей. В долгосрочной перспективе это позволит сформировать новую популяцию численностью как минимум в 25 особей.

"Исторически ареал леопарда охватывал весь юг Приморья, но со временем численность значительно сократилась, к началу века оставалось только около 35 особей. "Земля леопарда" уже более 10 лет ведет интенсивную природоохранную работу по сохранению редкой кошки, в том числе принимает меры против браконьерства, лесных пожаров. Увеличение дикой популяции позволило реализовать данный проект, также он будет стимулировать естественное расселение леопардов, уже сейчас самостоятельно занимающих все новые участки, в том числе у границ Уссурийского заповедника", - приводятся слова директора нацпарка Виктора Бардюка в сообщении.

Дальневосточный леопард - одно из самых редких животных на планете. В России насчитывается 125 взрослых животных, они обитают на юго-западе Приморского края. Ядро популяции - в нацпарке "Земля леопарда", созданном в 2012 году рядом с Владивостоком, где животные и природа под защитой от браконьерства, рубок леса, лесных пожаров. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.