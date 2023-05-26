Краснокнижный ястребиный орел из Израиля впервые долетел до севера Красноярского края

Он движется в поселок Ванавара

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Краснокнижный ястребиный орел, родившийся и помеченный орнитологами в Израиле, долетел до Енисейска на севере Красноярского края и движется дальше на север региона, в поселок Ванавара в арктической зоне Эвенкийского района. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель директора по экологическому просвещению - начальник отдела экологического просвещения заповедника "Тунгусский" Евгения Мороз.

"Ястребиный орел двухлетнего возраста, родившийся и помеченный в Израиле и две предыдущие зимы проведший, как полагается, в Африке, на вторую весну <…>, пролетев Израиль, отправился дальше, мимо Каспия, через запад Казахстана, в Западную Сибирь. <…> Он продолжает двигаться на восток. Сейчас он где-то недалеко от Енисейска. <…> На нас вышли орнитологи и сообщили, что последние данные GPS-трекера показали: до Ванавары орлу осталось 600 км", - рассказала Мороз.

По словам сотрудника заповедника, эта птица на севере не водится. "Это степная птица, а у нас таежные леса. Орнитологи озадачены: почему орел не вернулся из Африки в Израиль, пролетел мимо и полетел к нам на север. <…> Никто не знает причину, почему он решил лететь в Сибирь. Единственное, мы наблюдаем в последние годы продвижение нехарактерных видов птиц на нашу территорию. Например, хохлатый осоед, птица из семейства ястребиных, поселился у нас как три года и хорошо себя чувствует. Хотя это не характерная для него территория, но он освоил заповедник", - пояснила Мороз.

Ястребиный орел занесен в Красную книгу многих стран из-за угрозы исчезновения. Птица в основном обитает на юге Европе, в Африке, Средней и Южной Азии.

Заповедник "Тунгусский" находится в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Расположен он рядом с местом падения Тунгусского метеорита. На территории заповедника обитают около 145 видов разных птиц.