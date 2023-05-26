В Липецкой области пройдет этнографический фестиваль цветного песка "Волченские узоры"

Праздник начнется рано утром с богослужения в местной церкви, после чего по улицам села пройдут экскурсии с рассказами о праздничных узорах

ЛИПЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Этнографический фестиваль цветного песка "Волченские узоры" соберет сотни гостей в селе Волчье Липецкой области 4 июня. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Традиционный событийный этнографический фестиваль "Волченские узоры" пройдет 4 июня в селе Волчье Добровского района, где в окружающих село оврагах имеются уникальные залежи природных цветных песков", - сказал Артамонов. Он напомнил, что по традиции предков, на праздник Пресвятой Троицы жители села раскапывают пески, привозят их домой и ранним утром возле своих домов выкладывают оригинальные песочные узоры.

Праздник начнется рано утром с богослужения в местной церкви, после чего по улицам села пройдут экскурсии с рассказами о праздничных узорах. "В программе фестиваля запланированы выступления творческих коллективов, осмотр комнаты крестьянского быта, мастер-классы по песочным узорам, косьбе травы ручной косой, плетению троицких венков", - отметил Артамонов.

Также гостей ждет конкурс на лучший песочный узор и лучший венок. "Липецкая земля богата уникальными традициями и промыслами, которые вносят значительный вклад в развитие культуры, это удивительное творчество достойно внимания и изучения", - добавил губернатор.

В свою очередь в пресс-служба областного правительства пояснили, что в этот же день, 4 июня, село Кореневщино - прародина поэта Александра Пушкина - встретит гостей областного Пушкинского праздника. "Основные события фестиваля пройдут на открытой сцене в центре села, а также на территории местной школы, известной далеко за пределами нашей области своим Пушкинским классом-музеем", - рассказали в пресс-службе.