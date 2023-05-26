В Царском Селе 26 августа пройдет Петровский бал

Участниками мероприятия станут музыканты и другие деятели искусств из разных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Петровский бал, призванный возродить петербургские бальные традиции, пройдет в Екатерининском дворце Царского Села в конце августа и соберет вместе музыкантов и других деятелей искусства из разных стран. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС в пятницу художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

"Сейчас пришло время, когда снова можно возродить эту традицию [балов]. Мы пришли к идее обустроить здесь Петровский бал и постепенно сделать его частью культурной палитры Санкт-Петербурга. Это продолжение петровских ассамблей, которые в свою очередь продолжились балами екатерининских времен. И началом послужит сегодняшний вечер - гала-концерт в Екатерининском дворце", - рассказал Фрай.

Петровский бал состоится в Царском Селе 26 августа. "В нем будут участвовать музыканты, деятели искусств из разных стран, а также те музыканты и деятели искусств, которые будут выступать на нашем сегодняшнем гала-концерте", - отметил Фрай.

"19 июня открывается Международный конкурс Чайковского. Он подарит нам новые имена, которые мы тоже хотим попробовать представить уже в августе", - добавил художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин. Как отметил заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров, "особо значимо, что это мероприятие пройдет в юбилейный год 320-летия основания города".

Гала-концерт 26 мая станет презентацией Петровского бала. В числе участников события в пятницу - Сергей Ролдугин, скрипач Павел Милюков, а также симфонический оркестр "Северная симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Гостям вечера будет представлена выставка об эпохе петровских ассамблей, созданная при поддержке Российского военно-исторического общества.

Частью программы гала-концерта станет танец дебютантов, в числе которых - 28 студентов Донецкого национального технического университета. "Мы их готовили, они учились. Также мы планируем, что они примут участие в самом балу", - сказал ТАСС президент Международной ассоциации балов Михаил Грибов. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.