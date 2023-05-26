26 мая, 12:39

В чемпионате России по ралли в Пскове примут участие более 60 экипажей

Соревнования пройдут до 28 мая

ПСКОВ, 26 мая. /ТАСС/. Более 60 экипажей примут участие в третьем чемпионате России по ралли "Уралхим Псков", который проходит с 26 по 28 мая. Об этом сообщили организаторы соревнований.

"Всего 61 экипаж заявлен на старт третьего чемпионата России по ралли "Уралхим Псков", - говорится в сообщении.

В свою очередь президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в ходе пресс-конференции, посвященной третьему этапу чемпионата России по ралли "Уралхим Псков", отметил, что квалификация, в которой примут участие 14 экипажей, пройдет 26 мая, торжественное открытие соревнований - 27 мая в центре Пскова.

Также в четверг состоялись официальные тестовые заезды, в которых приняли участие около 30 экипажей. "Предполагаю, что в общей [сложности] на трассе будет 2-3 тыс. зрителей", - сказал Мыслевич.

Ралли "Уралхим Псков" - третий этап чемпионата России по ралли 2023 года. В этом году маршрут ралли "Уралхим Псков" предложит участникам 8 спецучастков общей протяженностью 120,28 км. Общая дистанция ралли "Уралхим Псков" составляет 528,64 км. 

Теги:
РоссияПсковская область
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