Гостям форума "Амурэкспо" предлагают амурские сладости и китайские талисманы

Форум продлится до 28 мая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Российские и китайские предприниматели представили свою продукцию на выставке российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023", который открылся в Благовещенске. В открытых павильонах представлены товары от местных производителей - кондитерской фабрики "Зея", фермеров и ремесленников, а также талисманы и чайные принадлежности от китайских гостей, передает корреспондент ТАСС.

"У нас появилось печенье "Русский рецепт" со вкусом молока, малины и меда, брендированное на русском и китайском языках, а также зефир с натуральной брусникой. На упаковке "Русского рецепта" изображен медведь, играющий на балалайке", - сообщила ТАСС представитель фабрики "Зея".

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Агриппина Ануфриев-Егорофф представила на выставке три вида сыров, которые изготавливаются накануне ночью. Она отметила, что продукция пользуется высоким спросом, и к середине дня остался только один вид моцареллы. Интерес к домашним сырам проявляют не только российские, но и китайские участники форума, вопреки мнению, что в Китае сыры не популярны.

"Мы участвуем впервые - привезли на пробу мед, сиропы, подарочные наборы натурального меда без химических добавок. <…> Есть соты, подарочные наборы в упаковках из натурального дерева, внутри емкости обработаны воском, есть бортовой мед - необработанный мед диких пчел, в котором есть все - пыльца, перга. <…> Больше интересуются китайские гости, они больше останавливаются на липовом меде и наборах", - сообщили у стенда "Башкирские пасеки".

Китайские мастера привезли на выставку талисманы на привлечение денег, повышения в карьере и очищение духа. Мастера проводят мастер-классы по написанию иероглифов, а также традиционные чайные церемонии.

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2023" проходит с 26 по 28 мая. Мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных ТОР на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем.

О форуме

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получила статус выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ), а часть мероприятий пройдет в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР. В этом году власти Приамурья ожидают более 1,5 тыс. участников. От представителей власти, бизнеса Китая - порядка 200 участников.