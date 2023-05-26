Калининградские волонтеры установили места призыва 239 героев Первой мировой войны

Это позволит вести поиск предков героев

КАЛИНИНГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Волонтеры предприятия "Технополис GS" (инновационный кластер холдинга GS Group в городе Гусеве Калининградской области) установили места призыва 239 российских воинов, погибших на территории нынешнего самого западного региона РФ во время Первой мировой войны, это позволит вести поиск предков героев. Об этом ТАСС сообщила представитель службы по связям с общественностью GS Group Вера Несмашная.

"Активисты волонтерского движения "Технополиса" в рамках историко-культурного проекта "Тысячи имен" изучили архивные документы воинов, покоящихся в ранее выявленных <...> братских захоронениях периода Первой мировой войны вблизи поселков Дальнее и Осипенко. А это, в общей сложности, 239 солдат Императорской армии. В результате кропотливой работы удалось установить, что места их призыва в армию находятся в 25 субъектах РФ и еще шести государствах", - рассказала она.

Документально Российским государственным военно-историческим архивом и Центральным государственным историческим архивом Санкт-Петербурга подтверждено, что среди российских регионов больше всего солдат и офицеров из 239 воинов были призваны из современных Смоленской, Псковской и Тверской областей, среди зарубежных государств - из Белоруссии. Также местами призыва значатся нынешние Армения, Латвия, Литва, Молдавия, Украина.

"Сейчас холдинг GS Group ведет работу с администрациями территорий областей и государств, подведомственными учреждениями, краеведческими музеями, а также местными СМИ, чтобы найти потомков бойцов и пригласить их на места захоронений их героических предков, совместно почтить их память и подвиги", - подчеркнула Несмашная.

Ранее волонтеры установили, что в братской могиле у поселка Дальнего покоятся 158 воинов 98-го Юрьевского и 99-го Ивангородского пехотных полков. Это русские солдаты и офицеры, павшие в знаменитом Гумбинненском сражении 7 (20) августа 1914 года. В захоронении в поселке Осипенко покоится 81 воин 114-го пехотного Новоторжского полка и 29-й артиллерийской бригады. Они погибли в ноябре 1914 года - январе 1915 года во время второго наступления на Восточную Пруссию. В память о бойцах волонтеры установили гранитные плиты, благоустроили мемориалы, сделали их доступными для посещения.

Волонтерское движение по благоустройству воинских захоронений Первой мировой войны было организовано в "Технополис GS" в 2013 году, активисты благоустроили 14 захоронений. В ходе исследования, проводимого совместно с учеными Балтийского федерального университета имени И. Канта удалось установить более 1 200 имен российских воинов, погибших в боях Первой мировой войны и захороненных на территории нынешней Калининградской области.