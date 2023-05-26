В Омске создадут Центр федерального строительного контроля

Как сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко, центр поможет эффективнее реализовывать федеральные программы, нацпроекты и задачи

ОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Центр федерального строительного контроля будет создан в Омской области, где есть проблемы с возведением по нацпроекту социальных объектов, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Виталий Хоценко. Создание центра запланировано на 2023 год.

"Обсудили с руководителем Главгосэкспертизы Игорем Евгеньевичем Маныловым наше дальнейшее сотрудничество. Заручился его поддержкой в части методологии по созданию в Омской области Центра федерального строительного контроля. Центр поможет нам эффективнее реализовывать федеральные программы, нацпроекты и задачи, которые ставит наш президент. <…> Убежден, что такой подход позволит нам возводить школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты быстро, качественно и без лишней бюрократии", - написал Хоценко.

Пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что центр будет создан в этом году.

Ранее врио губернатора обсудил с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым возможность привлечения к возведению проблемных объектов - школ, детских садов и учреждений здравоохранения - военных строителей. Тогда Хоценко отметил колоссальный опыт военно-строительного комплекса.

В декабре 2022 года заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин внес представление Александру Буркову, занимавшему на тот момент пост губернатора Омской области, за срывы сроков строительства по нацпроектам восьми школ и детских садов и 58 объектов здравоохранения.

29 марта президент России Владимир Путин освободил Буркова, возглавлявшего Омскую область с сентября 2018 года, от должности главы региона и назначил Хоценко врио губернатора этой области. С 8 июня 2022 года Хоценко был председателем правительства Донецкой Народной Республики. Является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов, финалист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов.