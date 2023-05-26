На юге России и в СКФО всю ближайшую неделю прогнозируют непогоду

При этом температура воздуха будет соответствовать климатической норме

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Послеполуденные локальные грозовые ливни, сопровождаемые грозами, шквалистым усилением ветра и градом, продлятся на юге России и Северном Кавказе практически до конца следующей недели. При этом температура воздуха будет соответствовать климатической норме, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На юге России и Северном Кавказе в предстоящие выходные дни пройдут кратковременные дожди и грозы. В субботу - практически повсеместно, в воскресенье - в основном на территории Ростовской и Волгоградской областей, в горных районах республик Северного Кавказа. Непогода - локальные грозовые ливни, сопровождаемые усилением ветра, местами градом, сохранятся в ЮФО и СКФО практически до конца следующей недели", - сказал он.

Синенков уточнил, что в южных регионах пройдут послеполуденные грозовые ливни, заканчивающиеся после 21-22 часов. Температура воздуха будет соответствовать средним многолетним значениям для конца мая.

В Краснодаре в субботу - около 25 градусов, в воскресенье и понедельник - до 25-27 градусов, со вторника похолодает до 23-25 градусов. В Сочи в субботу - до 22-24 градусов, в воскресенье - до 24-26 градусов. В городе-курорте прогнозируют на следующей неделе грозовые дожди с градом.

Ежедневные кратковременные ливни с грозами будут характерны и для Крыма. В середине следующей недели в Симферополе и Ялте столбики термометров опустятся до 21-23 градусов.

Во Владикавказе в выходные дни - до 23-25 градусов, с понедельника по среду - до 24-26 градусов, затем - до 20-22 градусов. Аналогичная ситуация и в Нальчике, добавил собеседник агентства.

О погоде в регионах СКФО

На Северном Кавказе, как предупредили региональные главки МЧС, сильные дожди с грозами будут сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 25 м/с и выпадением града. В Карачаево-Черкесии 27-29 мая возможен подъем уровня рек из-за сильного дождя в сочетании с грозой и ветром, а в горах может сойти сель. В Северных районах Ингушетии, несмотря на предупреждение синоптиков о ливнях с грозой, усилении ветра до 20-25 м/с и граде, до 27 мая сохранится четвертый класс пожароопасности. В отдельных районах температура воздуха может достигать 25 градусов.

Жителям Чеченской Республики и Ставропольского края пообещали сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема. В Кабардино-Балкарии не исключают сильных дождей, но обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу, град. Ветер будет северо-западный до 5-10 м/с, при грозе - с порывами до 25 м/с. По ночам температура воздуха будет составлять 13-18 градусов, днем - до 23-28 градусов.

В Дагестане и Северной Осетии сохраняется высокая пожароопасность. Жителям дагестанских населенных пунктов прогнозируют небольшие дожди и ветер, по ночам - до 17-22 градусов, днем - до 24-29 градусов. В Северной Осетии воздух будет прогреваться днем до 22-27 градусов, в горных районах - до 15-20 градусов. По ночам в горах будет ощутимо прохладно - до 4-9 градусов тепла.