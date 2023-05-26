В Великом Новгороде впервые за 30 лет запустили водный маршрут

От нового причала в областном центре до деревни Взвад начало курсировать скоростное судно типа "Восход"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Первый регулярный водный маршрут впервые за 30 лет запустили в пятницу в Великом Новгороде. От нового причала в областном центре до деревни Взвад начало курсировать скоростное судно типа "Восход", сообщает корреспондент ТАСС.

Как уточнили представители фирмы "Астра марин", судно рассчитано на 71 пассажира и будет совершать шесть рейсов в день - по три в каждую сторону. По словам главы региона Андрея Никитина, запуск проекта стал возможен благодаря совместной инициативе и поддержке не только региональных властей, но и жителей областного центра, Старой Руссы.

Маршрут Великий Новгород - Взвад включен в систему мультимодальных перевозок РЖД. Кроме того, между деревней Взвад и городом Старая Русса организован муниципальный автобус, рейсы которого синхронизированы с расписанием "Восхода". Оператором автобусного маршрута по госконтракту в летний период выступает дочерняя компания холдинга "Астра марин". Время в пути до Старой Руссы составит около 20 минут.

Как сообщил ТАСС министр транспорта региона Константин Куранов, была проделана огромная работа и сделан анализ, сколько может спускаться одновременно лодок, чтобы новый причал в деревне Взвад, который был установлен в деревне, не мешал спуску на воду других лодок. Сейчас одновременно на воду можно будет спустить три лодки.

Ранее по этому маршруту в советское время ходило судно "Ракета", и спустя годы было принято решение о создании альтернативного маршрута не только для местных жителей, но и для туристов. По словам Куранова, новый маршрут сократит время в пути почти в два раза.

Скорость судна, которое будет ходить по маршруту, - 50 км/ч. Стоимость билета в одну сторону для взрослого - 500 рублей, на ребенка - 300 рублей.

"Для нас, как для компании, это большая честь - запускать здесь этот замечательный проект. <...> Вокруг нас находится огромное количество достопримечательностей, которые с помощью водного транспорта мы сделаем более доступными", - сказал директор ООО "Восход" Сергей Королев.

Вторая водная линия, которую собирается развивать компания "Астра марин", это ежедневный водный маршрут по системе Hop-on Hop-off ("вошел-вышел") с неограниченным числом поездок в течение 3,5 часов. В Великом Новгороде проект подобного формата и масштаба реализован впервые. Маршрут откроется в начале июня к сезону летних отпусков.