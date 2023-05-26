В Петербурге ожидают пиковый спрос на отели в День города, День России и во время ПМЭФ

На ближайшие выходные загрузка отелей категории 3-5 звезд приближается к 70%, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Эксперты ожидают пиковые периоды загрузки отелей Петербурга в дни празднования 320-летия основания города и Дня России, а также в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

"Загрузка петербургских отелей категории 3-5 звезд на ближайшие выходные приближается к 70%. Туристы приедут в Петербург, чтобы вместе с горожанами отпраздновать 320-летний юбилей города, который отмечается 27 мая. К концу этой недели и по итогу выходных, по прогнозам, загрузка отелей может составить 75% и более", - говорится в сообщении.

В комитете со ссылкой на данные аналитической системы гостиничного рынка отмечают, что темпы восстановления и роста загрузки в 2023 году опережают показатели аналогичного периода предыдущих двух лет.

По прогнозам экспертов, следующий пик спроса на бронирование придется на 9-12 июня и будет связан с празднованием Дня России. "Третий период наибольшего спроса ожидается в период проведения Петербургского международного экономического форума, с 14 по 17 июня. Повышенный запрос в эти дни традиционно будет ориентирован на отели "5 звезд" с пиком в субботу, 17 июня", - отметили в пресс-службе. В модели спроса на ближайшие месяцы аналитики также выделяют 23 и 24 июня, предполагая стабильно высокую загрузку отелей города, которая из года в год наблюдается в эти даты, а также всю последующую неделю.