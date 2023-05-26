В Башкирии намерены построить девять придорожных комплексов стоимостью более 1 млрд рублей

Объекты планируется возвести в селах Нагаево, Булгаково и Дорогино, а также в Белорецком, Кушнаренковском и Уфимском районах региона

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Девять придорожных комплексов планируют построить в Республике Башкортостан в 2023-2027 годах, общий объем инвестиций оценивается в более чем 1 млрд рублей. Соответствующие соглашения с инвесторами были заключены министерством торговли и услуг республики на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023" в Сибае, сообщили в пятницу журналистам организаторы форума со ссылкой на главу министерства Алексея Гусева.

"В городе Сибае Республики Башкортостан в рамках деловой программы пятого Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2023" по линии министерства торговли и услуг региона состоялись подписания девяти соглашений о сотрудничестве в сфере развития придорожного сервиса на сумму более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Крупнейшим проектом стало строительство придорожного комплекса в селе Нагаево стоимостью 254,6 млн рублей. "Придорожный комплекс ООО "Виктория" вдоль дороги "Уфа-Охлебинино" будет включать в себя кафе, объекты торговли, автосервис, автомойку и автостоянку. Социальный эффект от проекта выразится в создании 15 рабочих мест. Сроки реализации - 2023-2026 годы", - поясняется в сообщении.

Кроме того, придорожные комплексы появятся в Белорецком, Кушнаренковском, Уфимском районах, а также селах Булгаково и Дорогино.

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае Республики Башкортостан 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.