В Калининградской области рассчитывают за четыре года решить проблему старых свалок

Регион также ставит перед собой задачу доведения объема сортировки мусора до 20-30%, развития и модернизации мусоросортировочных комплексов

КАЛИНИНГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают в течение ближайших четырех лет решить проблему старых свалок в регионе. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин на официальной странице регионального правительства в "ВКонтакте".

"В планах у нас за следующие четыре года рекультивировать все свалки в области. <…> Мы в этом смысле двигаемся опережающими темпами. С 2025 года будет реализовываться новый национальный проект "Генеральная уборка", мы, в принципе, к нему готовы", - сказал Ступин.

Область ставит перед собой задачу доведения объема сортировки мусора до 20-30%, развития и модернизации мусоросортировочных комплексов. "Технологии в этом смысле развиваются. Это наш основной приоритет - за 3-4 года достичь показателя выборки вторичных материальных ресурсов 40% как минимум", - уточнил региональный министр.

Особый акцент планируется сделать на уменьшении выбросов с мусорных полигонов, отметил Ступин. По его словам, речь идет об отборе всех пищевых и органических отходов с их последующим компостированием с помощью специальных установок, которые будут размещены на двух полигонах на востоке области после их модернизации.

Планируется также строительство крупного мусоросортировочного комплекса в районе поселка Корнево. "Сейчас по нему получена государственная экологическая экспертиза, по всему комплексу. Подрядчик заходит на госэкспертизу, рассчитываем, что в течение нескольких месяцев объект получит пакет положительных заключений, соответственно, приступим к стройке. Ориентировочный ввод объекта - <…> конец 2024 - начало 2025 года", - сообщил Ступин. Этот комплекс будет одним из самых современных мусоросортировочных комплексов в России и позволит снизить объем захоронений отходов более чем на 50%, добавил он.

Региональный министр подчеркнул, что особое внимание в области обратят на развитие системы раздельного сбора мусора, которая в течение ближайших 3-4 лет должна охватить Калининград, прибрежную зону и крупнейшие города восточной части области.