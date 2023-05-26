В Астрахани стартовал всероссийский Сабантуй

Основные мероприятия пройдут 27 мая у села Три Протока

АСТРАХАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Большой концерт солистов и творческих объединений Татарстана в селе Старокучергановка Наримановского района Астраханской области дал старт проведению XIII Всероссийского сельского Сабантуя. Основные мероприятия пройдут 27 мая у села Три Протока Приволжского района, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Большой концерт солистов и творческих объединений Республики Татарстан в селе Старокучергановка Наримановского района Астраханской области дал старт проведению XIII Всероссийского сельского Сабантуя. Основные мероприятия Сабантуя, в числе которых верблюжьи бега, джигитовка, всероссийские соревнования по борьбе корэш пройдут завтра у села Три Протока в Приволжском районе региона. На праздник ожидаются более тысячи гостей из 30 регионов России, в том числе Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и других регионов России", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в субботу на празднике в рамках пространства "Этнодеревня" будут работать 11 национальных площадок, отражающих традиции туркмен, казахов, татар, ногайцев, калмыков, русских, а также обычаи народов Кавказа. Здесь все желающие смогут посетить восточный базар с изделиями ручной работы, а также попробовать блюда национальной кухни.

"Для удобства астраханцев и гостей региона на мероприятия Всероссийского сельского Сабантуя в Три Протока 27 мая с 9:00 до 17:00 будут курсировать бесплатные автобусы по пяти маршрутам. Они будут отправляться от площади Октябрьской, улицы Жилой, переулка Грановского, "Якоря" (район Аэропорта) и железнодорожного вокзала с интервалом движения в 15-30 мин. Гостей мероприятия просят воспользоваться общественным транспортом, чтобы не было сложностей с парковочными местами", - добавили в пресс-службе.

Сабантуй - праздник у татар и башкир в честь окончания весенних полевых работ. Татары являются третьей по величине этнической группой в Астраханской области, составляя порядка 6% ее населения.