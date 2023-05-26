"Союзмультфильм" ведет переговоры об открытии первого уличного "Союзмультпарка" в Сочи

В таких парках также предполагаются дополнительные активности с участием героев мультфильмов

УЛЬЯНОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" намерена открыть первый уличный "Союзмультпарк" в Сочи, на данный момент ведутся соответствующие переговоры. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах IX форума-выставки "Сделано в Ульяновской области" коммерческий директор киностудии Владимир Чибисов.

"Мы с Сочи обсуждаем открытие парка именно уличного, не мультимедийного, а именно уличного парка аттракционов в Большом Сочи", - сказал собеседник агентства.

Чибисов уточнил, что пока уличных "Союзмультпарков" в стране еще нет. "Здесь мы идем пилотно в такой проект. Это как раз парк аттракционов с персонажами "Союзмультфильма", - пояснил он.

Коммерческий директор киностудии добавил, что в таких парках также предполагаются дополнительные активности с участием героев мультфильмов. "Например, открытые летние театры или какие-то другие активности с нашими персонажами - шоу, спектакли", - сказал собеседник агентства.

Чибисов отметил, что на данный момент в России открыты два мультимедийных "Союзмультпарка" - на ВДНХ в Москве и в Казани. "Так как строительство парка - это процесс долгий, то до конца года мы новых парков не откроем. <…> Здесь и поиск инвесторов, и согласование площадки - это процесс не очень быстрый. <...> Я надеюсь, что в 2024-2025 году еще пара парков у нас откроется", - сказал собеседник агентства.

Пространство "Союзмультпарк" предназначено для разноформатных мероприятий для всей семьи: мастер-классов, кинопоказов, выставок. Разработанные киностудией "Союзмультфильм" мультимедийные аттракционы объединяют классику и современность отечественной анимации с технологическими решениями. Активности парка рассчитаны на аудиторию разных возрастов. Первый такой комплекс был открыт в феврале 2021 года в Москве, в декабре 2021 года "Союзмультпарк" с интеграцией тематики национального фольклора появился в Казани. Еще один павильон в настоящее время проектируется в Перми.