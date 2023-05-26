26 мая, 19:45

В Чечне планируют в 2024 году начать строительство битумного завода

Реализация проекта находится на личном контроле главы региона Рамзана Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 26 мая. /ТАСС/. Строительство битумного завода мощностью 100 тыс. тонн в год планируют начать в Чеченской Республике в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Это один из приоритетных проектов Чеченской Республики, реализация которого позволит создать более 150 новых рабочих мест. В настоящее время объект находится на стадии проектирования, а строительные работы предварительно начнутся уже в следующем году", - отметил Хучиев.

Он добавил, что реализация проекта находится на личном контроле главы региона Рамзана Кадырова. "Новый завод даст, помимо востребованной продукции, поступления в виде налогов местный и региональный бюджеты. Это станет первым предприятием по производству битума в Северо-Кавказском федеральном округе", - отметил премьер-министр чеченского правительства. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказЧечня
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