В Перми открылась "Российская студенческая весна"

Ведущими шоу стали студентка Пермского государственного медицинского университета и шоумен Дмитрий Хрусталев

ПЕРМЬ, 26 мая. /ТАСС/. "Российская студенческая весна" открылась в Перми большой свето-музыкальной постановкой на главной площади города перед зданием академического Театра-Театра. Ведущими шоу стали студентка Пермского государственного медицинского университета и шоумен Дмитрий Хрусталев, сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы старались получить право проведения "Российской студенческой весны" именно в год 300-летия Перми. Мероприятие красочное, и мы убеждены, что все получится. Впереди очень много показов: более 2 тыс. номеров, и сегодня будет одно из самых ярких открытий, - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - За 30 лет "Студенческая весна" открыла России большое число талантов. Уверен, что и в эти дни зажгутся новые звезды".

Открытие "Российской студенческой весны" на пермской эспланаде, возле здания Театра-Театра происходило в формате site-specific (мероприятие в "особенной" локации, единственной для конкретного мероприятия). По словам заместителя председателя правительства Прикамья Алексея Черникова, ранее в таком формате площадь и здание Театра-Театра не оформлялось, равно, как и не использовались такие технологии. В представлении были задействованы большие мультимедийные экраны, закрывающие примерно половину фасада театра и крышу, также изображения проецировались и на само здание - оно было непосредственным участником представления. Доминантой шоу стал центральный подиум-сцена в форме реки, которая, по легенде постановщиков, является одной из 300 рек, протекающих в крае. Вокруг площади и сцены-реки были оборудованы трибуны на 5 тыс. посадочных мест для зрителей.

"Я надеюсь, что наш фестиваль привнесет краски в празднование 300-летия Перми и станет первым масштабным молодежным проектом в рамках празднования юбилея города. Очень важно, что к нам приехали студенты с новых российских территорий. Для нас было принципиально, чтобы молодежь с новых территорий Российской Федерации приняла участие в этом праздновании, была интегрирована в нашу общефедеральную молодежную повестку", - рассказал председатель Российского союза молодежи (РСМ), член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

По словам замминистра науки и образования РФ Ольги Петровой, Пермь не случайно принимает "Студенческую весну" и является "одним из регионов-лидеров". "Здесь и вузы, и НОЦ (научно-образовательные центры - прим. ТАСС), и кампус, который будет строиться. И тот факт, что Студвесна сейчас здесь - это показатель развития пермского студенчества", - отметила Петрова.

О Студвесне

"Российская студенческая весна" в этом году проходит в Перми с 26 мая по 1 июня и является одним из флагманских мероприятий, посвященных празднованию 300-летия Перми. Участие в молодежном фестивале принимают 3,5 тыс. студентов из 70 регионов России, на конкурс будут представлены порядка 2 тыс. молодежных творческих номеров. Обладатели Гран-при фестиваля получат по 100 тыс. рублей, победители же первой лиги региональных программ выиграют 350 тыс. рублей, а второй лиги - 250 тыс. рублей. Кроме того, в рамках "Российской студенческой весны" Российский союз молодежи при поддержке президентского фонда культурных инициатив проведет финал третей национальной премии по поддержке талантливой молодежи. Соискателями премии станут финалисты фестиваля в 10 творческих направлениях: "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Видео", "Журналистика", "Арт" и "Региональная программа".

В 2022 году "Российская студенческая весна" проходила в Самаре с 18 по 24 мая в рамках Года культурного наследия народов России и федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Первую Студвесну в мае 1993 года посетили 260 участников из 16 российских городов.

О юбилее Перми

Праздничные мероприятия, приуроченные к 300-летию столицы Прикамья, проводятся в течение всего 2023 года. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 211 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. В рамках событийной программы для жителей и гостей столицы Прикамья на 2023 год подготовлено 19 флагманских событий, а также более 300 сопровождающих мероприятий: выставки, фестивали, конкурсы в сфере культуры, искусства, спорта, популяризации наследия, патриотического воспитания. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет порядка 234 млрд рублей.