В Херсонской области сократили время комендантского часа

Режим будет действовать с 23:00 до 04:00

ГЕНИЧЕСК, 26 мая. /ТАСС/. Время действия комендантского часа на территориях в Херсонской области, которые находятся более чем в 30 км от правого берега Днепра, сокращено, режим будет действовать с 23:00 до 04:00 вместо периода с 22:00 до 05:00. Об этом сообщили в администрации Каланчакского муниципального округа со ссылкой на указ врио губернатора региона Владимира Сальдо.

"Согласно указу врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо <…>, период действия комендантского часа на территории Херсонской области, которая проходит за пределами линии боевого соприкосновения, в полосе местности более чем 30 км к востоку от правого берега Днепра,пла установить с 23:00 до 04:00 часов", - отмечается в сообщении.

Комендантский час на территориях, которые находятся на территории до 30 км к востоку от правого берега Днепра, будет действовать с 21:00 до 06:00, сообщается в телеграм-канале телерадиокомпании "Таврия".

Комендантский час на территории Херсонской области был введен в октябре 2022 года.