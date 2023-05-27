В Якутии самолет-зондировщик приступил к работам по вызыванию осадков

Для профилактики лесных пожаров воздушное судно провело работы на территории Нерюнгринского района

ТАСС, 27 мая. Самолет-зондировщик Росгидромета Як-40, прибывший в Якутию, приступил к работе по искусственному вызыванию осадков, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"Работы проводятся на открытых участках ландшафтной местности. Границы водосборов рек самолет обходит стороной, поскольку их дополнительное увлажнение не требуется", - говорится в сообщении.

Судно уже провело работы на территории Нерюнгринского района для профилактики ландшафтных пожаров.

Самолет-зондировщик прибыл в Якутию на прошлой неделе. Пожароопасный сезон открыт на всей территории региона.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона было зарегистрировано 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га. В прошлом году по сравнению с 2021 годом число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз. На сегодня в Якутии нет действующих возгораний. В регионе с начала пожароопасного сезона потушено 10 лесных пожаров на площади 40 га, половина из которых приходится на Хангаласское лесничество.