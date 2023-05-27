В Якутии рассчитывают в 2023 году достичь численности населения в 1 млн человек

По последним данным, население республики составляет 997 тыс. человек

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают, что в 2023 году численность жителей региона превысит 1 млн. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"Несмотря на все сложности население Якутии с каждым годом растет, и хочу сказать, что по итогам первого квартала рождаемость, по сравнению с прошлым годом, выросла. У нас снижается смертность, к нам приезжает больше людей, чем уезжает, и население Якутии уверенно растет. И как все мы ожидаем, в этом году мы должны достигнуть 1 млн жителя Якутии", - сказал Николаев.

Он отметил, что в связи с этим в регионе строится большое количество школ и детских садов. "Конечно, чем больше детей, тем больше надо новых школ, новых детсадов. За последние годы построено большое количество школ, только в 2023 году мы построим 18 школ, 6 новых детских садов крупных", - сказал глава региона, отметив, что за 5 лет в Якутии было построено 48 школ и 75 детских садов.

По данным Саха(Якутия)стата, в республике по состоянию на 1 января 2023 года насчитывается свыше 997 тыс. жителей.