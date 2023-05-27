27 мая, 04:53
Лесные пожары в России

На всей территории Иркутской области ввели особый противопожарный режим

В ближайшие дни в регионе ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели на всей территории Иркутской области в связи с прогнозом неблагоприятных метеоявлений. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.

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"С сегодняшнего дня в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, на территории всей Иркутской области введен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории 29 муниципальных образований южных, западных, центральных и верхнеленских районов режим будет действовать до 18 июня, на территории 13 муниципальных образований северных районов - до 17 июля.

По информации иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-29 мая местами в регионе ожидается высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожароопасность лесов.

В конце апреля особый противопожарный режим ввели в 29 муниципалитетах Иркутской области, в том числе в городах Иркутск, Тулун, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово. На период действия особого режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, ограничено посещение гражданами лесов, запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и проводить любые пожароопасные работы на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

В Иркутской области сосредоточено более 10% российских лесов. Это один из главных лесопромышленных регионов страны. В 2022 году на территории региона произошло 728 лесных пожаров. В 2021 году - 584, наименьшее количество за последние 5 лет.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская область
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