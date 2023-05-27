В Иркутской области расторгли контракт на реконструкцию участка дороги на Ольхоне

В 2023 году будет проведено новое проектирование

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области по требованию прокуратуры расторгли контракт с подрядчиком на реконструкцию первого участка дороги на острове Ольхон на Байкале. В этом году будет проведено новое проектирование, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мы осмотрели участок на въезде в Хужир, где капитальный ремонт был начат в 2020 году. По требованию прокуратуры Иркутской области был расторгнут контракт с подрядчиком. В этом году будет проведено повторное проектирование, затем заключен контракт с новым исполнителем работ. Мы рассчитываем, что их завершат в 2025 году, - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Ситникова.

В этом году начнется капитальный ремонт двух участков дороги на Ольхоне. В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры на проведение работ в селе Хужир на отрезке протяженностью 1,7 км и от Хужира до села Харанцы длиной 5,1 км. Работы проведут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Работы на этих участках начнутся на год раньше запланированного, так как проектная документация прошла согласования быстрее, чем рассчитывалось.

Ранее было возбуждено уголовное дело о неисполнении госконтракта на реконструкцию участка. Прокуратура Иркутской области обратилась в арбитражный суд региона с требованием признать недействительным госконтракт. С ответчиков ведомство требует взыскать более 190 млн рублей, говорится в материалах дела.

По Ольхону проходит грунтовая дорога протяженностью более 30 км. В 2017 году ее поручил заасфальтировать президент РФ Владимир Путин после того, как жители острова во время прямой линии пожаловались ему на плохое состояние грунтовки. Первым начали реконструировать участок длиной 5,6 км на подъезде к поселку Хужир - самому большому населенному пункту острова. Сдать этот отрезок планировалось осенью 2022 года, цена контракта составляла почти 292 млн рублей. Затем срок ввода переносился на осень 2023 года.

В феврале 2023 года следственное управление СК РФ по Иркутской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконной выплаты более 190 млн рублей подрядчикам, которые не исполнили госконтракты на ремонт и реконструкцию дороги на Ольхоне и причальных сооружений на паромной переправе на остров. По версии следствия, в 2016-2020 годах Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области заключила госконтракты с несколькими подрядными организациями. Работы были проведены только на 600 м дороги.