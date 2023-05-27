27 мая, 14:19

В Крыму запустили дополнительные автобусы для пассажиров поезда Москва - Феодосия

Автобусы курсируют по маршрутам Керчь-Южная - Симферополь - Евпатория, Керчь-Южная - Симферополь - Ялта

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта Республики Крым запустило дополнительные автобусы от вокзала Керчь-Южная в Симферополь, Ялту и Евпаторию для пассажиров поезда Москва-Феодосия. Об этом сообщили в Telegram-канале компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Для удобства пассажиров Министерство транспорта Республики Крым сегодня запускает автобусы от вокзала Керчь-Южная. Время отправления состыковано со временем прибытия поезда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы курсируют по маршрутам: Керчь-Южная - Симферополь - Евпатория, Керчь-Южная - Симферополь - Ялта. Также до Феодосии с 30 мая можно будет добраться на пригородном поезде Керчь-Южная - Феодосия.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) с пятницы запустил ежедневный рейс поезда "Таврия" между Москвой и Феодосией. 

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