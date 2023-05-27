В Пермском крае в 2024 году пройдет всероссийский сельский Сабантуй

В 2023 году проведение национального праздника Сабантуй запланировано в 61 регионе РФ и в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья

АСТРАХАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Всероссийский сельский Сабантуй в 2024 году примет Пермский край. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в рамках торжественного открытия XIII Всероссийского сельского Сабантуя у села Три Протока в Приволжском районе региона.

"Мы сегодня передаем эстафету Всероссийского сельского Сабантуя Пермскому краю. В Астрахани всегда Сабантуй проходит с размахом. Это один из праздников, который объединяет нашу многонациональную область. Я хочу пожелать мира, благополучия и достатка в ваших домах", - сказал Бабушкин.

По данным организаторов, в Астрахани праздник посетили более 50 тыс. участников, в том числе гости из 30 регионов России. Главным спортивным событием стала национальная борьба на поясах корэш, где участникам необходимо в схватке положить соперника на ковер. Абсолютным чемпионом, который получил главный приз - автомобиль, стал борец из Татарстана Раиль Нургалиев. Кроме того, в рамках праздника состоялись единственные в России верблюжьи бега, где главный приз 100 тыс. рублей завоевал Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия со своей верблюдицей по кличке Лада.

"Традиция верблюжьих скачек зародилась в Астраханской области еще в начале 1990-х годов, на региональном уровне гонки проходят с 2000 года. Для участия в скачках в регионе много лет разводят калмыцкую породу бактрианов - двугорбых верблюдов. Сейчас поголовье насчитывает почти 3 тыс. особей. В забеге на дистанцию 2 тыс. метров приняли участие 18 наездников из Енотаевского, Красноярского, Икрянинского, Харабалинского районов Астраханской области и Республики Калмыкия", - уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Ранее сообщалось, что большой концерт солистов и творческих объединений Татарстана в селе Старокучергановка Наримановского района Астраханской области дал старт проведению XIII Всероссийского сельского Сабантуя. Основные мероприятия проходят в субботу у села Три Протока Приволжского района, где на месте пустыря была создана "Этнодеревня" с 11 национальными подворьями. Почетными гостями праздника стали глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По данным организаторов, в 2023 году проведение национального праздника Сабантуй запланировано в 61 регионе РФ и в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Сабантуй - праздник у татар и башкир в честь окончания весенних полевых работ. Татары являются третьей по величине этнической группой в Астраханской области, составляя порядка 6% ее населения.