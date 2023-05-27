В Карелии высадили 18 тыс. сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

Главный организатор акции в регионе - Минприроды республики

ТАСС, 27 мая. Акция "Сад памяти" прошла в Карелии. Жители региона высадили 18 тыс. сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.

"Главной площадкой международной акции стал участок недалеко от деревни Вохтозеро в Кондопожском районе. На место съехались более 300 человек, чтобы восстановить лес и увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны. <...> За час работы они вместе посадили 18 тыс. молодых сосен", - говорится в сообщении.

Главный организатор акции в регионе - Минприроды Карелии, регион участвует в ней третий раз. В этом году на территории республики в память о погибших в годы Великой Отечественной войны будет высажено более 200 тыс. деревьев и кустарниковых растений. Мероприятия продлятся в районах Карелии до 22 июня, уточняется в сообщении.

Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году. Ее цель - увековечить память 27 миллионов человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция проводится АНО "Сад памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".