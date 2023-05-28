Президентская академия на Урале в 2023 году подготовит кадры по адаптации ветеранов СВО

Обучение займет не менее трех месяцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Уральский филиал Президентской Академии осенью 2023 года планирует запустить образовательную программу подготовки специалистов по адаптации ветеранов специальной военной операции, сообщила ТАСС в воскресенье руководитель Центра дополнительного образования Уральского института управления РАНХиГС Ольга Дзюба.

"В настоящий момент нами подготовлена комплексная программа, которая будет реализована совместно с Уральским федеральным университетом. Программа будет направлена на подготовку специалистов по комплексной адаптации ветеранов специальной военной операции", - сказала Дзюба.

Она отметила, что программу планируют запустить осенью 2023 года, обучение займет не менее трех месяцев.

15 мая на площадке Академии стартовала подготовка социальных координаторов по общей федеральной программе. Ключевая функция социального координатора - работа по принципу одного окна. Такой специалист призван помогать ветеранам СВО и членам их семей в получении льгот, коммуникации с органами власти, решении различных правовых и бытовых вопросов, а при необходимости - оказывать психологическую поддержку. На первый поток, обучение на котором длилось около недели, поступили 130 человек из Свердловской и Челябинской областей, Ямала и Югры.