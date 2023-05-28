Эксперт заявил, что ранний паводок в Астраханской области поспособствовал хорошей путине

По словам главы Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрея Маркина, рыбаки освоили квоты почти по всем видам рыб

АСТРАХАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Весенняя путина, длившаяся с 10 февраля в Астраханской области, практически завершилась, выделенные квоты почти по всем видам рыб освоили астраханские рыбаки в связи с ранним и достаточным паводком. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин.

"Большая часть путины закончилась, на сегодняшний день ведется добыча только на рыбопромысловых участках, где выделены квоты сельди. Большого хода сельди мы пока не замечаем, что связано с холодной весной. Тем не менее можно говорить, что выделенные квоты большинства видов рыб, например, леща, были освоены. Конечно, свою лепту внес ранний паводок, который, хочется надеяться, будет продлен до конца июня для того, чтобы молодь могла окрепнуть и дать жизнестойкое потомство", - сообщил Маркин.

Он также добавил, что в отношении некоторых видов рыб необходимо сдвинуть сроки вылова. В частности, это касается сома, вылов которого можно было бы продлить как минимум до середины июня. По словам Маркина, квота сома не была освоена в полном объеме в связи с тем, что "путина уже закончилась, а рыба только пошла".

"Что касается "редких" на сегодня видов рыб - щуке и вобле, квота по которым не была освоена в полном объеме, то здесь большую роль сыграли неорганизованные туристы, прибывающие в Астраханскую область. Этот вопрос постоянно поднимается главой региона, необходимо принимать более жесткие меры и вводить новые ограничения на вылов рыбаками-любителями. С каждым годом ситуация только усугубляется и говорить о полном освоении квот по этим видам рыб мы давно не можем", - пояснил Маркин.

Ранее эксперты давали оценку, что браконьерство и любительский лов являются одним из самых значимых факторов снижения популяции щуки в Астраханской области в последние годы, что провоцирует рост стоимости щучьей икры. Согласно данным Минсельхоза региона, рыболовы-любители ежегодно вылавливают в Астраханской области около 40 тыс. тонн воблы, что сопоставимо с объемами вылова промышленным способом. Специалисты Росрыболовства отмечали возможное закрытие промысла воблы через два-три года в Астраханской области в связи с резким снижением ее запасов.

Уровень воды в реке в период паводка зависит от объема сброса воды с Волжской ГЭС (филиал ПАО "Русгидро") - самой крупной гидравлической электростанции Волжско-Камского каскада ГЭС и Европы. В 2023 году сброс воды для обеспечения необходимого уровня обводнения Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги начался 6 апреля, специальные спуски воды согласно режиму "рыбохозяйственной полки" продлили до 10 июня.

О рыбной отрасли региона

Рыбная отрасль - одна из ключевых для экономики Астраханской области, в ней заняты около 230 предприятий региона. На территории области сформированы 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков. Астраханская рыбная продукция активно поставляется на внутренний рынок и за рубеж.