В Перми открыли арт-объект в форме кристалла в честь финала Российской студвесны

Его высота превышает 2 м

ТАСС, 28 мая. Арт-объект "Новые грани" открыли в воскресенье в Перми. Его посвятили финалу фестиваля "Российская студенческая весна", сообщили в пресс-службе правительства края.

Арт-объект представляет собой конструкцию в форме кристалла, ставшего основой фирменного стиля финала XXXI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Открытие состоялось в фестивальном городке на эспланаде у Театра-Театра. Площадку посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Художник и скульптор Рустам Исмагилов, совместно с ивент-агентством "Агентство 0714" создавший "Новые грани", рассказал, что зеркальный интерактивный арт-объект высотой более 2 м выполнен из нержавеющей стали. Конструкция символизирует творческое развитие: ее форма и отражающие грани олицетворяют многообразие заложенных в человеке талантов и его безграничный потенциал. В облике арт-объекта использованы символы студвесны в Перми - молот, кристалл, медведь и Пермское море. Стилевые элементы в виде кристаллов нанесены на внешние поверхности "Новых граней", - говорится в сообщении.

Планируется, что после окончания финала фестиваля арт-объект переместят на площадь перед региональным молодежным центром. Как отметили в правительстве, он будет напоминать жителям и гостям города о прошедшем в Перми в год ее 300-летия финале конкурса.

"Российская студенческая весна" в 2023 году проходит в Перми с 26 мая по 1 июня и является одним из флагманских мероприятий, посвященных празднованию 300-летия города. Участие в молодежном фестивале принимают 3,5 тыс. студентов из 70 регионов России, на конкурс будут представлены порядка 2 тыс. молодежных творческих номеров.