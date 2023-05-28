В девяти регионах России прогнозируют заморозки

Это потенциально опасно для урожая в конце мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ленинградскую, Новгородскую, Кемеровскую, Иркутскую области и несколько других регионов России ожидают заморозки в ближайшие ночи. Это потенциально опасно для урожая в конце мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Хоть мы и на пороге лета, но во многих регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки. Речь идет о Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, южных районах Красноярского края, Тыве", - сообщил он.

По словам Вильфанда, наиболее заметными заморозки будут в Иркутской области, Красноярском крае и Туве - до минус 4-5 градусов.

Метеоролог отметил, что заморозки в этот период потенциально опасны для урожая, поэтому следует принимать меры по его защите, например интенсивнее увлажнять почву.