28 мая, 19:15

В девяти регионах России прогнозируют заморозки

Это потенциально опасно для урожая в конце мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ленинградскую, Новгородскую, Кемеровскую, Иркутскую области и несколько других регионов России ожидают заморозки в ближайшие ночи. Это потенциально опасно для урожая в конце мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Хоть мы и на пороге лета, но во многих регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки. Речь идет о Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, южных районах Красноярского края, Тыве", - сообщил он.

По словам Вильфанда, наиболее заметными заморозки будут в Иркутской области, Красноярском крае и Туве - до минус 4-5 градусов.

Метеоролог отметил, что заморозки в этот период потенциально опасны для урожая, поэтому следует принимать меры по его защите, например интенсивнее увлажнять почву. 

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