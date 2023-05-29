В Якутии на трассе "Колыма" открыли движение для всех видов транспорта

Участок между селами Ытык-Кюель и Мегино-Алдан закрывали для работ по отводу паводковых вод

ЯКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта открыто в понедельник на участке федеральной автодороги "Колыма" в Таттинском районе Якутии, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Вилюй".

"С 29 мая на участке км 294+500 федеральной трассы Р-504 "Колыма" открыто движение для всех видов автотранспорта. Участок находится в Таттинском районе Республики Саха (Якутия) между селами Ытык-Кюель и Мегино-Алдан", - говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, были выполнены мероприятия по пропуску вод реки Татты путем разборки земляного полотна на участке федеральной автомобильной дороги.

Движение по участку было закрыто 22 мая для проведения работ по отводу паводковых вод для защиты от подтопления прибрежных зон сел, расположенных у реки Татты.