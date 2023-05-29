В Красноярске фестиваль народных промыслов соберет около 100 мастеров

Мероприятие состоится 10 июня

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Фестиваль уникальных народных ремесел Красноярского края "Сибирь мастеровая" впервые соберет около 100 мастеров народных промыслов из 15 районов региона. Об этом ТАСС в понедельник сообщила заведующая отделом ремесел Центра культурных инициатив Наталья Тулякова.

"Около 100 мастеров народных ремесел Красноярского края впервые соберутся на фестивале "Сибирь мастеровая". На мероприятии будут представлены разные промыслы. Мы выберем лучших мастеров в пяти номинациях: художественная обработка дерева, бересты, растительных материалов, керамика и гончарство, народная текстильная кукла, ткачество и лоскутное шитье. Все эти ремесла хорошо развиты на территории Красноярского края", - сообщила Тулякова.

По словам Туляковой, на фестиваль приедут представители не менее 15 районов региона. "Цель этого фестиваль - сохранить традиции изготовления посуды, текстиля, деревянных изделий, которые веками делали наши предки. Важно понимать, что это не хендмейд, это именно ремесла, которые изготавливаются по старинным технологиям", - пояснила Тулякова.

Фестиваль пройдет в Красноярске 10 июня.