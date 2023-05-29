В Хабаровском крае установили фотоловушки против поджигателей леса

В регионе уже выявили одно нарушение

ХАБАРОВСК, 29 мая. /ТАСС/. Фотоловушки установили на въездах в леса Хабаровского края для фиксации нарушений пожарной безопасности, сообщило ГУ МЧС России по региону.

"Эта технология позволит эффективнее выявлять поджигателей сухой растительности, виновников лесных пожаров. Потому как за руку поймать таких людей очень сложно. Фотоловушка реагирует на движение проезжающей машины или человека. Места установки устройств постоянно меняются. При этом фиксируется долгота и широта их расположения, чтобы потом данные можно было использовать при расследовании пожаров", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального главка МЧС Николая Гасендыча.

Круг подозреваемых с учетом работы фотоловушки сужается до нескольких человек, которые посещали лес в период возникновения пожара. Для граждан и юрлиц предусмотрены штрафы, в случае нанесения ущерба лесному фонду наступает уголовная ответственность.

В регионе установили несколько десятков фотоловушек, уже есть первые результаты. "Благодаря фотоловушкам уже выявлено нарушение. Гражданин на своем транспортном средстве вывозил мусор в лесной массив. Это было зафиксировано устройством. Мусорные свалки - это не только риск уничтожения насаждений. Батарейки, стекло - все это может стать причиной самовозгорания и в дальнейшем природного пожара", - процитировали главного специалиста министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Валерия Сапунова.

Сотрудники Госпожнадзора и лесоохраны регулярно проводят профилактические рейды в населенных пунктах, садовых и дачных товариществах рядом с лесами. С начала пожароопасного сезона составили более 100 административных протоколов на граждан, сумма штрафов превысила 1 млн рублей.

В Хабаровском крае действует режим ЧС в лесах, он запрещает разводить костры, сжигать мусор - все, что может спровоцировать новые возгорания. В регионе тушат одно возгорание, очаг возник в результате гроз в Верхнебуреинском районе в 41 км от поселка Тырма. На его ликвидацию привлекли 61 сотрудника, используют 4 единицы техники. Огонь распространился на площади 173 га, сообщается на сайте правительства Хабаровского края. Всего с начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировали 289 пожаров на общей площади свыше 96,4 тыс. га, уточнили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.