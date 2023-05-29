В Томске запустили первые маршруты в рамках научного туризма

Желающие могут посетить лаборатории и установки мирового уровня

ТОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Первые туристы - школьники и журналисты - отправились по новым научно-популярным маршрутам по Томску в понедельник. В три экскурсионные программы вошли все самые интересные лаборатории и установки мирового уровня, которые есть в томских вузах и научных институтах - участниках проекта "Большой университет" Томска, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета.

"Сегодня гости смогли увидеть небольшие фрагменты трех новых экскурсий из цикла "Путешествие в науку": "Томск - город науки и инноваций", "Томск-Сибирские Афины" и "Химия Томска". Молодые ученые Томска задумали их еще давно и смогли реализовать в рамках одной из инициатив Десятилетия науки и технологий в России", - сказали в пресс-службе.

Во время экскурсии гости смогли сгенерировать портрет томских ученых при помощи нейросети на суперкомпьютере Томского государственного университета, который входит в топ-30 суперкомпьютеров России, увидели яркие химические эксперименты, а также увидели экспериментальные установки мирового уровня в Институте оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН.

По словам собеседницы агентства, в рамках полных экскурсий гости могут посетить лаборатории и установки мирового уровня в Томске. Например, единственный в России вузовский ядерный реактор Томского политеха, музей нормальной и патологической анатомии Сибирского государственного медуниверситета, а также галерею "Аниматроник", где представлены программируемые роботы, созданные вручную скульптором из сибирского кедра.

"Томск - один из немногих, который действительно может предложить хорошие маршруты, погрузив путешественника в научную среду и в те знания, которые сегодня даются и рождаются. Наши вузы в рамках Большого университета Томска, наши федеральные академические институты несут целый кладезь этих знаний. Человек, путешествуя из одного университета в другой, получает картинку - что же все-таки такое наука, для чего она нужна и как с ней жить. Я уверен, что это вызовет большой интерес, маршруты будут набирать свои обороты", - сказал журналистам на открытии маршрута губернатор Томской области Владимир Мазур.

О проекте "Большой университет"

Все шесть вузов Томска, а также академические институты объединились в "Большой университет" для того, чтобы стать одним из крупнейших мировых городов-университетов, центром экспорта образования и технологий. Планируется, что в "Большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов превысит бюджеты МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач тематического десятилетия - привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".