В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранных языках

Архитектурный облик города также намерены привести к единому стилю

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты городской думы в Краснодаре поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках, кроме зарегистрированных товарных знаков. Об этом в понедельник мэр города Евгений Наумов сообщил в Telegram-канале.

"Гордума утвердила изменения в правилах благоустройства Краснодара. Для города это действительно знаковое событие, объем изменений серьезный. Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков", - говорится в сообщении.

За счет принятых поправок планируется также привести архитектурный облик Краснодара к единому стилю. Предусмотрены новые правила к оформлению остановочных пунктов общественного транспорта, уточнены рекомендации к оформлению магистральных улиц, озеленению в городе и нескольким другим пунктам.