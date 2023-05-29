Минприроды предложило рассматривать статус дендрария Красноярска в московском суде

Следующее заседание по делу назначили на 1 июня

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов России подало ходатайство в арбитражный суд Красноярского края о передаче дела о статусе дендрария в Красноярске в московском арбитраже. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе арбитражного суда края.

Согласно картотеке арбитражных дел, Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук обратился в арбитражный суд региона с иском к Минприроды России, в котором требует исключить земельный участок, на котором находится дендрарий, из особо охраняемой природной территории России.

"По делу объявлен перерыв для рассмотрения ходатайства о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Москвы", - сообщили в пресс-службе суда, добавив, что ходатайство поступило от ответчика - Минприроды России. Следующее заседание пройдет 1 июня.

Ранее министерство экологии и рационального природопользования края сообщало, что на территории дендрария произрастают 648 экземпляров деревьев, часть из которых уникальны. Также там можно встретить и редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края, а также виды деревьев, заготовка которых не допускается.

Дендрарий расположен в микрорайоне Академгородок на высокой террасе левого берега Енисей. Его площадь составляет 15,15 га, из них 8,5 га - сам дендрарий, 6,5 га - питомник и 0,15 га - рассадник. Дендрарий появился в Красноярске в 1977 году.