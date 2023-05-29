В Петербурге туберкулезный санаторий для детей планируют построить к концу 2023 года

Он будет рассчитан на 270 мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Строительство туберкулезного санатория для детей "Жемчужина" в Петербурге завершится к концу 2023 года. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яна Панютина.

"С нетерпением ждем к концу 2023 года окончание строительства туберкулезного санатория "Жемчужина". Он будет приспособлен для детей, которые по длительности лечения и санаторно-курортного лечения преобладают над другими, то есть это не 21 день, обычно это дольше, поэтому этот санаторий обеспечен школой, бассейном, различными классами, чтобы дети могли длительно находиться и обучаться прямо в санатории", - рассказала она.

Как уточнила Панютина, ориентировочно завершение строительства планируется на осень 2023 года. Санаторий с общей вместимостью 270 коек предназначен для детей всех возрастов. Располагаться он будет в поселке Ушково Курортного района Петербурга. "На санаторно-курортное лечение будут попадать дети с аномальными пробами Манту, требующие длительного наблюдения и немедикаментозного лечения, [также] это дети, которые уже прошли лечение в отделении инфекционной больницы", - сказала она.

Как отметила Панютина, сегодня в городе работают 12 детских санаториев, 9 из них подведомственны комитету по здравоохранению Петербурга.

Ранее на сайте Смольного сообщалось, что строительство санатория "Жемчужина" ведется с 2013 года, за это время сменилось несколько подрядчиков. Сроки ввода в эксплуатацию также переносились несколько раз.