В программу модернизации ЖКХ в Алтайском крае за пять лет вложат 2,7 млрд рублей

Cамым крупным проектом станет реконструкция очистных сооружений в Яровом, заявил глава региона Виктор Томенко

БАРНАУЛ, 29 мая, /ТАСС/. В Алтайском крае в 2023 году стартует пятилетняя программа модернизации ЖКХ с вложениями 2,7 млрд рублей. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил глава региона Виктор Томенко.

"В этом году начинаем реализовывать масштабную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры края за 2,7 млрд рублей. Большую часть - 2,1 млрд - удалось привлечь через федеральный Фонд развития территорий <…>. Программа рассчитана на пять лет", - написал Томенко.

По его информации, самым крупным проектом станет реконструкция очистных сооружений в Яровом. На него планируется потратить больше 910 млн рублей. Завершить работы должны к концу 2025 года.

Кроме этого, к 2028 году ремонтные работы по программе пройдут еще в восьми населенных пунктах региона. В селах Калманка, Огни, Троицкое и Тогул реконструируют системы водоснабжения. По словам губернатора, капремонт водопроводных сетей проведут в селе Пещерка, откуда поступали жалобы жителей на количество воды. В селах Лесное, Безрукавка и Павловск проведут капитальный ремонт теплосетей.

Томенко также отметил, что в крае за последние пять лет в шесть раз снизилось количество технологических нарушений, а качество услуг во многих населенных пунктах улучшилось.