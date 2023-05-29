Кабмин направит 4,7 млрд рублей в Дагестан, Мордовию и Псков на постройку мусорозаводов

Объекты необходимо построить до 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Дагестан, Мордовия и Псковская область получат более 4,7 млрд рублей на строительство предприятий по обработке и утилизации бытовых отходов, сообщили в понедельник в пресс-службе Минприроды России со ссылкой на распоряжение правительства.

"С помощью федеральных субсидий в Палкинском районе Псковской области будет построено предприятие по обработке, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 385 тыс. тонн в год. В Лямбирском муниципальном районе Мордовии создадут межмуниципальный комплекс по обработке ТКО мощностью 258 тыс. тонн в год. В Кумторкалинском районе Дагестана появится комплексный объект размещения и утилизации непригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

Для получения федеральной поддержки регионы прошли отбор и подтвердили соответствие всем условиям: уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 0,75%, объект должен быть включен в территориальную схему обращения с отходами. Кроме того, проекты, для которых Минприроды России предоставит субсидию, необходимо построить до 31 декабря 2024 года. Основной источник субсидии - платежи экологического сбора, поступившие в федеральный бюджет.

"Строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами - один из важнейших этапов развития мусорной реформы. Построить новые мощности в регионах помогают, в том числе концессионные соглашения. На сегодняшний день построено 211 объектов. Общая мощность по обработке - 19 млн тонн в год и 5 млн тонн по утилизации. Но, чтобы снизить захоронение ТКО в два раза, и обеспечить стопроцентную сортировку, нам нужно еще больше инфраструктуры, должны быть сформированы логистические цепочки, создана нормотворческая база", - сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.