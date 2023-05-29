В Югре на IT-форуме обсудят развитие нейросетей и туризма в медицине

Мероприятие пройдет в июне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. В Ханты-Мансийске в июне пройдет XIV международный IT-форум. Эксперты обсудят единые требования к информационным системам в здравоохранении, применение искусственного интеллекта в диагностике заболеваний и экспорт медицинских услуг. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

"Сразу несколько площадок XIV международного IT-форума соберут экспертов в сфере здравоохранения, которые рассмотрят роль цифровых технологий в развитии отрасли. В ходе круглого стола по цифровой трансформации здравоохранения эксперты обсудят единые требования к медицинским информсистемам и применение искусственного интеллекта в диагностике заболеваний. Здесь выступят представители национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Минздрава России, департамента здравоохранения Москвы, медицинского информационно-аналитического центра Югры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на стратегической сессии "Экспорт медицинских услуг в цифровую эпоху" участники обсудят развитие медицинского туризма, роль универсальных цифровых платформ в продвижении медуслуг и возможности экспорта в дружественные страны. "В настоящее время медицинский туризм в Югре - пять ведущих центров региона, где используется в том числе искусственный интеллект. В ходе пилотных проектов он помогает врачам принимать решения", - отметил он.

Также на форуме специалисты обсудят мировые тренды по применению IT-технологий в биомедицине, повышение квалификации медицинских специалистов в сфере информационной безопасности.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения самых актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран.

Генеральным информационным партнером форума традиционно выступит информационное агентство ТАСС.