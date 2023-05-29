В Омской области в 1,5 раза увеличат финансирование на ремонт дорог к предприятиям АПК

Планируется привести в порядок 146 дорог

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Омской области, одного из ведущих аграрных регионов Сибири, выделили 780 млн рублей на ремонт 146 дорог, ведущих к сельхозтоваропроизводителям, сообщил в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" врио губернатора региона Виталий Хоценко. Это в 1,5 раза больше объема финансирования в прошлом году.

"Выделили 780 млн рублей на ремонт дорог, которые ведут к селькозтоваропроизводителям. Деньги распределили между 32 районами Омской области. Минтранс отобрал муниципальные образования, которым предоставят субсидии в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Омской области". Всего отремонтируем 146 дорог, общая площадь которых более 500 тыс. кв. м", - написал Хоценко.

В пресс-службе регионального Минтранса ТАСС уточнили, что в 2022 году на эти цели было выделено 505 млн рублей, отремонтировано 147 дорог общей площадью 290 тыс. кв. м. В 2023 году финансирование увеличится на 54%.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа добавил ТАСС, что по региональной программе развития сельских территорий также запланировано строительство пяти подъездных дорог к предприятиям АПК: двух в Исилькульском, двух в Москаленском и одной в Тарском районах. Дрофа подчеркнул, что помощь сельхозтоваропроизводителям в создании и ремонте транспортной инфраструктуры крайне важна для поддержки села: обеспечение населениями рабочими местам позволяет снизить отток людей в города.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей. Животноводческие хозяйства произвели 606 тыс. тонн молока, 190,8 тыс. тонн мяса, более 869 млн штук яиц.