В ПФО прогнозируют кратковременные дожди и грозы

В западных областях температура будет пониженной уже в начале недели и к концу снизится еще сильнее, а в восточных регионах температура ожидается около нормы или даже выше

ТАСС, 29 мая. Изменчивый характер погоды и кратковременные дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Приволжского федерального округа на этой неделе. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Характер погодных условий на Верхней и Средней Волге в течение ближайшей недели будет изменчивым. Это касается прежде всего осадков (время от времени будут идти кратковременные дожди) и температуры", - сказал Синенков. При этом он отметил, что в западных областях температура будет пониженной уже в начале недели и к концу снизится еще сильнее, а в восточных регионах температура ожидается около нормы или даже выше.

Так, по прогнозам, в Нижнем Новгороде в понедельник, вторник и среду ожидаются кратковременные дожди, а температура будет достигать всего 17-19 градусов. "В четверг, пятницу и субботу температура понизится даже до значений 14-16 градусов. При этом вероятность кратковременных дождей сохранится высокой", - сказал Синенков.

В Казани будет заметно теплее. Во вторник и среду температура ожидается в пределах 22-25 градусов. При этом вероятность осадков также высока. Кратковременные дожди ожидаются и в Пензе, Саранске, Самаре. В последней, по словам Синенкова, во вторник и среду температура достигнет 27-29 градусов, но в четверг понизится до 23-25 градусов. Примерно такая же ситуация ожидается в Саратове. Практически всю неделю кратковременные грозовые дожди будут идти в Перми, но температура здесь окажется в пределах климатической нормы, около 24 градусов.

Самые высокие температуры на неделе прогнозируются в Уфе и Оренбурге. "В Уфе во вторник, среду и четверг - 28-30 градусов. При этом кратковременные дожди только в четверг. В пятницу, субботу температура понизится до 25-28 градусов", - сказал Синенков. В Оренбурге температура в среду и четверг достигнет 35 градусов. Дожди здесь маловероятны.

Пожароопасная ситуация

Несмотря на прогнозируемые дожди, в регионах сохраняется пожароопасная ситуация. Так, в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр) сообщили, что окончание засухи в крае на этой неделе не ожидается. "В Пермском крае будет теплее нормы на северо-западе на 2 градуса, а на юго-востоке на 5-6 градусов. Погода будет неустойчивой, с существенными колебаниями температуры", - отметили в ГИС-центре. Также, по данным регионального управления МЧС России, в Прикамье до 10 июня действует особый противоположный режим на территории 14 муниципалитетов.

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена и в Саратовской области. На прошлой неделе в левобережье температура достигала плюс 32 градусов. Вместе с тем, в течение недели были ливни, гроза и усиление ветра с порывами до 18 м/с. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, ночью 25 мая в саратовском селе Широкий Буерак, предварительно, из-за грозового разряда загорелся сарай, пламя перекинулось на дом.

Желтый уровень опасности объявлен в Ульяновской области, сообщает региональное ГУ МЧС. В период с 29 мая по 2 июня в лесах в большинстве районов региона сохранится высокая пожарная опасность IV класса. Гражданам запрещено разведение костров, сжигание порубочных остатков, проведение каких-либо пожароопасных работ. По информации министерства природных ресурсов и экологии области, в конце прошлой недели пожар произошел на территории Глотовского участкового лесничества в Инзенском районе области. Площадь возгорания составила 3,5 га.

В Башкирии, по данным Госкомитета республики по ЧС, зарегистрированы девять лесных пожаров. Все случаи пожаров на контроле, угрозы населенным пунктам нет.

В восточной половине Кировской области в период с 29 мая по 1 июня сохранится чрезвычайная (V класс), местами высокая (IV класс) пожарная опасность, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В Оренбургской и Самарской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов пятого класса.

Пляжный сезон

В регионах, где высокая температура сохраняется не первый день, уже начинается пляжный сезон. В Саратовской области, по прогнозам, открытие может произойти в первых числах июня. В реестре ГИМС ГУ МЧС России по региону учтены 111 пляжей в границах области, из них 17 муниципальных. По данным на 26 мая, разрешение на эксплуатацию получили пять муниципальных пляжей в Саратове, Энгельсе, Марксе и Базарном Карабулаке. Разрешение на эксплуатацию также получили 12 пляжей на турбазах региона.

В Татарстане, по данным ГУ МЧС по региону, проводятся работы по подготовке пляжей и открытию с 1 июня. В первый день лета на водных объектах начнут работу сводные мобильные патрульные группы, в задачи которых входит проведение бесед с населением, раздача памяток, установка при необходимости аншлагов и привлечение нарушителей к ответственности.