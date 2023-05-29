В Псковской области запустили первое производство голубики

Осенью будут готовы к продаже первые 10 тыс. саженцев

ТАСС, 29 мая. Первое производство кустов селекционной голубики запустило садоводческое хозяйство из Себежского района Псковской области совместно с белорусскими производителями. Об этом рассказал руководитель крестьянского хозяйства Себежского района Иван Мельник в эфире программы "Бизнес-ланч" на радиостанции "Серебряный дождь".

"Это такой пилотный проект вместе с Белоруссией. Они в лаборатории выращивают ее (голубику - прим. ТАСС) in vitro, то есть в лаборатории. <...> Дальше нам отдают на доращивание и мы дальше доращиваем и выдаем фермерам сформированные кусты", - сказал Мельник.

По его словам, этой осенью будут выращены и готовы к продаже первые 10 тыс. саженцев. Мельник также отметил, что первые заказы на голубику поступили в основном от фермеров Ленинградской и Псковской областей.

Также руководитель крестьянского хозяйства сообщил, что фермеры Себежского района вывели новый сорт яблок, который носит название "Теремок". По словам Мельника, в ближайшее время будут проведены необходимые работы по внесению нового сорта в реестр.