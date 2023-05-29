Фермеры Псковской области получат грантовую поддержку в размере 40 млн рублей

Размеры выплат на проекты по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направления увеличены до 7 млн рублей и до 8 млн рублей в случае внесения части средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива

ТАСС, 29 мая. Гранты "Агростартап" на 40 млн рублей получат восемь проектов по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"В Псковской области определены победители конкурсного отбора на предоставление гранта "Агростартап". С помощью господдержки будет реализовано восемь проектов по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства. В этом году на грантовую поддержку проектов-победителей в регионе предусмотрено около 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, размеры выплат на проекты по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направления увеличены до 7 млн рублей и до 8 млн рублей в случае внесения части средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива. На проекты по иным видам сельскохозяйственной деятельности - до 5 млн и 6 млн рублей соответственно.

"Начиная с 2019 года такой мерой господдержки уже воспользовались 25 начинающих аграриев. Объем финансирования мероприятий составил более 80 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Программа "Агростартап" - это возможность получить от государства на безвозмездной основе финансовую поддержку на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Грантополучатели обязуются своевременно освоить грантовые средства, в течение пяти лет вести хозяйственную деятельность и создать новые рабочие места.

"Агростартап" реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".