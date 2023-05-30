В Южно-Сахалинске отремонтируют более 600 дворов многоквартирных жилых домов

Работы планируют завершить к 1 августа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Более 600 дворов многоквартирных жилых домов Южно-Сахалинска будут отремонтированы к 1 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В этом году в столице Сахалина выполнят почти двухлетний объем ямочного ремонта дворов. Ход работ во дворах островной столицы проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко. К сегодняшнему дню все придомовые территории, нуждающиеся в ямочном ремонте, занесены на цифровую карту - это 605 объектов. Более 60 дворов уже привели в порядок", - рассказали в пресс-службе правительства региона. За 2021 и 2022 годы в Южно-Сахалинске привели в порядок 700 дворов.

По словам мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, работа ведется с опережением графика. В нее вовлечены управляющие компании, городские предприятия и волонтеры, которые помогли внести на цифровую карту все нуждающиеся в ремонте дворы. Благодаря хорошей погоде в этом году ремонт удалось начать на несколько недель раньше обычного.

К работе во дворах и на транспортных артериях подключились все районы островного региона. В этом году на Сахалине и Курилах планируется привести в порядок 110 тыс. кв. м дорог. Текущий и капитальный ремонт выполнят на 1,1 тыс. придомовых территорий.