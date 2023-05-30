Почти 6 тыс. советников директоров по воспитанию прошли обучение в "Артеке" за два года

Директор центра Константин Федоренко отметил, что обучение будет продолжено

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Около 6 тыс. советников директоров, в том числе из новых регионов, за два года прошли обучение в Международном детском центре "Артек". Об этом директор центра Константин Федоренко сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС "Росдетцентр. Итоги учебного года и новая философия воспитания".

"В 2021 году "Артек" становится базовой площадкой для подготовки советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. За два года во взаимодействии с партнерами <…> мы совместно обучили почти 6 тыс. советников по воспитанию из 46 субъектов Российской Федерации и в том году, в том числе из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Федоренко.

Он отметил, что участие пяти организаций в разработке и реализации программ позволило отразить в них все необходимые аспекты воспитательной деятельности в современной школе.

"Каждому советнику при вступлении в новую должность, безусловно, важно знать в первую очередь государственную политику в области воспитания, ее теоретические основы, профилактику негативных явлений в подростковой и молодежной среде, целостное представление об уникальном опыте воспитательной деятельности нашего проекта российского движения детей и молодежи "Движение первых", - уточнил директор "Артека".

По его словам, погружение в неформальную среду детского лагеря позволило, в том числе закрепить полученные знания. Благодаря такому обучению советники смогут выстраивать воспитательную работу как в школе, так и во внеурочной деятельности и на занятиях по дополнительному образованию. По словам Федоренко, в текущем году "Артек" продолжит обучение советников, а также включится в новое направление - подготовку команд школ.

"Если мы два года занимались подготовкой только советников, в этом году - это команды школ. Старт этой программы мы уже осуществили, им занимается директор, заместитель по воспитательной работе и советник - один блок. Второй блок, мы уже его завершили - это подготовка педагогических сотрудников высших учебных заведений. Педагогические вузы подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации на базе "Артека" прошли повышение квалификации и уже в своих субъектах, своих федеральных округах приступили к подготовке советников по нашим технологиям", - уточнил Федоренко.