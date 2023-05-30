В "Смене" создали лагерь для учащихся среднего профессионального образования

Он получил название "Профессиум"

ТАСС, 30 мая. Новый лагерь для отдыха учащихся учреждений среднего профессионального образования (СПО), которые не достигли 18 лет, появился во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Смена" в Краснодарском крае. Об этом сообщил директор ВДЦ Игорь Журавлев.

"Когда мы говорим о суверенной системе образования, мы понимаем, что это в том числе касается и учреждений среднего профессионального образования, техникумов и колледжей. Буквально через один день мы будем отмечать 38-й свой день рождения: "Смена" создавалась в 1985 году как всесоюзный трудовой оздоровительный лагерь для учащихся профтехобразования, мы продолжаем те славные педагогические традиции. Сегодня "Смена" - это четыре детских лагеря, один из которых создан в этом году, он называется "Профессиум" - именно для учащихся СПО, которые не достигли 18 лет", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам ключевых проектов Росдетцентра.

Он отметил, что лагерь для учащихся ВДЦ создан в рамках проекта "Парк будущего".

Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий "Парк будущего" был создан в 2017 году во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

В Центре профессионального мастерства функционируют 24 полигона профессий в шести кластерах. Это площадка, на которой представлены лучшие программы и методики в области ранней профориентации, повышения интереса детей к труду, подготовки участников чемпионатов по профессиональному мастерству.