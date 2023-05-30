В Приморье гостями первого гастрономического фестиваля минтая стали более 80 тыс. человек

Цель мероприятия - внедрить блюда из дикой белой рыбы в ресторанную сферу

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Участие в первом фестивале минтая "О! Мега вкус", проходившем в 25 ресторанах Приморья с 25 по 28 мая, приняли более 80 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Более 80 тыс. человек стали гостями уличного гастрофестиваля "О! Мега вкус", который проходил во Владивостоке с 25 по 28 мая. Дальневосточная столица вновь продемонстрировала свое гостеприимство, туристический потенциал и гастрономическое разнообразие", - говорится в сообщении.

Цель мероприятия - внедрить блюда из дикой белой рыбы в ресторанную сферу и в культуру питания россиян. Автор-методист проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова отметила, что за четыре дня 25 кафе и ресторанов Приморья, Бурятии и Камчатки за эти дни реализовали более 20 тыс. порций еды и напитков дальневосточной кухни, шеф-повара провели 12 мастер-классов. В фестивальное меню вошло все - от салатов и закусок до выпечки и десертов.