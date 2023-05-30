Аксенов заявил, что Крымский мост готов к росту нагрузки на пунктах досмотра

Глава республики отметил, что угроз больших очередей нет, так как подготовлены пункты досмотра

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Пункты досмотра на Крымском мосту подготовлены к увеличению нагрузки с началом туристического сезона, угроз больших очередей нет, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"На сегодня [пункты досмотра] готовы, сейчас в сутки в среднем туда-назад пропускаем от 6,5 тыс. до 7 тыс. машин. Среднее время ожидания на 7 утра с нашей стороны - 15 минут, со стороны Краснодара - 25 минут. Поэтому никаких угроз образования очереди. На паромной переправе с нашей стороны 260 грузовиков стоит, тоже в течение дня все [перевезут]. <...> Мост сейчас работает как часы. Понятно, что это не пик, в пики туда-обратно может быть 30 тыс. автомобилей, но тем не менее угроз нет", - сказал Аксенов.

Крымский мост через Керченский пролив был построен после воссоединения Крыма с Россией, движение по его автомобильной части было открыто 15 мая 2018 года. До его открытия работало паромное сообщение полуострова с материковой частью России. Как сообщал в середине мая Минтранс России, туристический поток в Крым за пять лет после открытия Крымского моста составил 36,2 млн человек, всего с момента запуска по мосту проехало почти 24 млн автомобилей.