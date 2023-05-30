В Карелии выступят шесть групп-финалистов музыкального конкурса "Россия - это мы"

Между двумя фестивалями пройдет голосование за песню, которая станет победителем проекта

ТАСС, 30 мая. Финалистами музыкального конкурса "Россия - это мы" стали шесть групп из южных и северных регионов России. Результаты отбора среди исполнителей, которые станут участниками фестиваля "Воздух Карелии", на пресс-конференции в ТАСС представил лидер группы "СерьГа" и председатель жюри конкурса Сергей Галанин.

"Больше трехсот заявок. Было ясно, что на сцену выйдут не все, как говорится, но всем огромное спасибо за участие. <...> Шесть финалистов - Олег Вдовин, группа "Переучет", группа "Петроглиф", [группа] "Ра Чей", Женя Бах и Виктория, Марина Архипова", - объявил результаты конкурса музыкант.

Продюсер фестиваля "Воздух Карелии" Максим Мазуровский рассказал, что в ближайшие две недели эксперты и жюри выступят в роли наставников финалистов и помогут им в подготовке к концерту. Некоторые из исполнителей выступят на одной сцене с Сергеем Галаниным.

"В ближайшие две недели эксперты и жюри конкурса проработают в качестве наставников с нашими финалистами, окажут им содействие для подготовки к участию в фестивале "Воздух Карелии". Несколько из них будут вместе с Сергеем [Галаниным] выступать на главной сцене фестиваля. Он сможет лично оценить выступления этих финалистов и, возможно, даже спеть с ними какую-то песню", - отметил Мазуровский. Он пояснил, что затем музыкантов ожидает выступление на фестивале "Таврида.Арт" в Крыму.

Между двумя фестивалями пройдет голосование за песню, которая станет победителем проекта. Ее помогут выбрать сами финалисты, члены жюри, а также те, кто отдаст свой голос за композицию в интернете. По словам Мазуровского, на эту песню снимут клип, который "будут транслировать на разных федеральных каналах". Также организаторы конкурса помогут победителю записать композицию в профессиональной студии. Представить итоговый вариант планируют в сентябре.

Цель проекта "Россия - это мы" - найти талантливых музыкантов и дать им возможность проявить себя. Организаторы приглашали к участию творческие, вокальные коллективы до семи человек и молодых исполнителей в возрасте от 18 лет. Им необходимо было представить песню о России, ее регионах, интересных местах, народах, климате, духовно-нравственных ценностях с посылом "Россия - это мы".

Музыкальный фестиваль "Воздух Карелии" проводился с 2005 по 2015 годы, собирая до 30 тыс. зрителей. В этом году в программе возрождающегося фестиваля более 40 групп и музыкантов разных форматов и направлений, среди них "Алиса", "СерьГа", Гарик Сукачев, TODD и многие другие.