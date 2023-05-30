В Северной Осетии планируют построить новый мост вместо обрушившегося

По словам главы республики Сергея Меняйло, в регионе намерены обследовать все мосты

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 мая. /ТАСС/. Новый мост планируют построить вместо обрушившегося накануне между селениями в Северной Осетии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале во вторник глава республики Сергей Меняйло.

"Поврежденный мост будет демонтирован. Прочность оставшихся частей вызывает серьезные сомнения. Поэтому восстанавливать мостовой переход не будем. Построим новый", - говорится в сообщении.

В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до завершения демонтажных работ. На подъездах к мосту выставили посты ГИБДД и установили светоотражающие знаки, указывающие пути объезда.

Газопровод, пострадавший при разрушении, намерены восстановить. Перебоев с подачей газа в населенные пункты нет.

"Все мосты в Северной Осетии будут обследованы. Особое внимание уделим очистке русел рек и берегоукрепительным работам", - написал руководитель региона.

Из-за подмыва средней опоры моста через реку Терек между селениями Ногир и Михайловское 29 мая произошло обрушение двух пролетов. Пострадавших и ограничения газоснабжения для населения нет. Движение автотранспорта возможно по параллельному пути - федеральной трассе "Обход Владикавказа" в районе селения Алханчурт.